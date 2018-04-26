В Башкирии задержали единственного в России зэка, вышедшего на свободу после пожизненного приговора

В Башкирии следствие задержало 63-летнего Анвара Масалимова, получившего известность как единственный в России заключенный, сумевший выйти на свободу после пожизненного приговора. Он проходит свидетелем по делу об убийстве.

Убийство произошло в Уфе в конце 2017 года, передает «РИА Новости».

По данным «Комсомольской правды», 42-летняя «невеста» Масалимова призналась, что зарезала одного из собутыльников. Позже она отказалась от своих показаний и пытается свалить вину на рецидивиста.

Уроженец Казани Анвар Масалимов впервые попал за решетку в 1980 году. За убийство он получил 15 лет, однако вышел досрочно в 1991 году. После второго убийства он был приговорен к смертной казни, как опасный рецидивист. Однако, высшая мера была заменена пожизненным заключением.

Ему удалось добиться замены статьи в связи с тем, что в российском УК отсутствует понятие «опасного рецидивиста». В 2016 году Масалимова выпустили из колонии «Полярная сова». СМИ об этом стало известно только в феврале 2018-го.