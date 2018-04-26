Новым директором «Ростелекома» в Татарстане назначили Андрея Юдова

Директором филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан назначен Андрей Юдов.

Под его руководством компания продолжит укреплять свои позиции на рынке телекоммуникаций и цифровых сервисов, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

«Андрей Юдов — успешный управленец, отлично знает локальную специфику отрасли в Татарстане и сможет максимально раскрыть высокий потенциал компании на высококонкурентом рынке региона», — добавила директор по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома» Ирина Мальцева.

До прихода в «Ростелеком» Юдов занимал руководящие позиции в компаниях «ВымпелКом» и «Таттелеком». Под его руководством в Татарстане появились услуги фиксированной связи под брендом «Билайн», реализованы крупные проекты, связанные с Универсиадой и Кубком конфедераций в Казани.