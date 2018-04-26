СМИ: представители США проникли в резиденцию генконсула РФ в Сиэтле

Представители США проникли в резиденцию генерального консула России в Сиэтле (штат Вашингтон), взломав замок на ее входной двери, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в посольстве России в США.

Согласно изложенной им информации, американские представители «взломали замок и проникли внутрь» здания. По его словам, «американцы» включили в резиденции свет, а также «приступили к взлому замка на двери в пристройку».

В Госдепе заявили, что власти США хотели убедиться, что генконсульство РФ освобождено.

Напомним, что 26 марта США приняли решение о высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по «делу Скрипаля». Россия в ответ обязала 60 американских дипломатов покинуть страну и закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге.