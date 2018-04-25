Минниханов поздравил жителей республики с Днем родного языка

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем родного языка и 132-летием со Дня рождения Габдуллы Тукая, а также рассказал о важности сохранения родного языка.

«Сегодня, учитывая внешние вызовы и риски, как никогда, важно сохранять и развивать это непреходящее наследие. Очень ценно, чтобы каждый из нас осознавал сопричастность к истории своего народа и личную ответственность за будущее родного языка», — заявил Минниханов в своем обращении.

Он также отметил, что сохранение традиций и устного творчества «позволяет развиваться России как уникальному многоязычному государству, где народы проживают в дружбе и согласии».

Напомним, 26 апреля в День языка пройдет концерт в рамках акции «Я говорю по-татарски».