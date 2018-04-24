В Татарстане участники акции «Я говорю по-татарски» проверят 43 района

В Татарстане в этом году в рамках акции «Я говорю по-татарски» проверят 43 района на доступность для населения двух государственных языков — русского и татарского. В том числе будут проверять информацию на вывесках, названия улиц, афиши в госучреждениях и работу вокзалов.

«В том году мы проверяли Казань, к сожалению, столица нашей республики — это больное место. Сложно вести коммуникации с чиновниками из мэрии города Казани. Мы проверили все ведомства, комитеты и выявили тех, кто учитывает законодательство Татарстана, и тех, кто нет. В этом году на очереди 43 района РТ», — рассказала журналист и общественный деятель Римма Бикмухаметова на пресс-конференции, посвященной акции.

По исследованиям, в некоторых районах нет даже чиновника, который был бы ответственным за двуязычие. Хотя правительством республики было объявлено, что в каждом районе должен быть такой специалист.



Напомним, в прошлом году в рамках акции также присуждали антипремию «Тяжело с татарским» по результатам проверок городского пространства.