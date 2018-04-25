АС РТ назначит нового пресс-секретаря

Арбитражный суд Татарстана назначит нового пресс-секретаря. Об этом говорится на сайте АС РТ.

Отмечается, что «оценка кандидатов будет проводиться на основании представленных документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении иной трудовой деятельности, а также на основе оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов посредством индивидуального собеседования».

Напомним, в начале апреля Арбитражный суд Татарстана возглавил казанский судья Максим Боровков. Его кандидатуру ранее поддержала Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Вакансия на председательский пост открылась с назначением Николая Новикова председателем Арбитражного суда города Москвы.