Россия в ближайшее время поставит Сирии новые средства ПВО

Россия поставит Сирии новые средства противовоздушной обороны (ПВО) в ближайшее время. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в эфире телеканала «Россия-24».

«Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств противовоздушной обороны, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время», — заявил Рудской.

Напомним, что 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии в связи с якобы применением сирийскими властями химического оружия в городе Дума. До этого Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии.