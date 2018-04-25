Госсовет РТ отклонил законопроект о запрете строить МСЗ на территории населенных пунктов

Государственный совет РТ отклонил законопроект о запрете строить мусоросжигательный завод на территории населенных пунктов и в радиусе 10 км от их границ.

Автором инициативы является депутат от КПРФ Артем Прокофьев. После голосования депутатов председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заметил, что коммунист советует отказаться от завода, но взамен ничего не предлагает.

«Останавливаться, какие-то препоны ставить [в борьбе с мусором] нам нельзя, иначе мы задохнемся. Он [Прокофьев] будет искать новые варианты. И пусть ищет. Но пусть предлагает то, что мы можем реализовать», — сказал Мухаметшин.

Ранее это предложение депутата Прокофьева не поддержали члены комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и кабмин РТ.