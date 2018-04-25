В Оренбуржье возбудили два уголовных дела по коррупционным нарушениям в сфере сельского хозяйства

В 2017 году прокуратура Оренбургской области выявила 125 нарушений закона о коррупции в сфере сельского хозяйства. По результатам проверок надзорного ведомства возбуждены два уголовных дела.

С начала этого года проведены новые проверки, выявлены еще 166 нарушений. Возбуждено еще одно уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ведомство также обнаружило ряд коррупциогенных факторов в нормативных актах местного минсельхоза.

Помимо этого, выявлялись факты несоблюдения порядка предоставлений субсидий, незаконного использования бюджетных средств, ненадлежащего контроля со стороны органов государственной власти и местного самоуправления за предоставлением и использованием субсидий.

В 2017 году полиция региона курировала 6 уголовных дел, касающихся коррупции в сельском хозяйстве. По ним привлекли к ответственности 9 человек. Из 15 млн общего ущерба взыскать удалось только 100 тыс. рублей.

Еще два уголовных дела вели следователи СУ СКР по Оренбуржью. По ним возмещен ущерб на 500 тыс. рублей.

По итогам совещания в прокуратуре было принято решение усилить работу по противодействию коррупции. Участники признали, что сейчас борьба с коррупцией в сельском хозяйстве ведется с недостаточной силой.