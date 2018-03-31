С 1 мая в России начнут взимать курортный сбор

С 1 мая этого года курортный сбор начнут взимать в трех регионах — Алтайском, Ставропольском краях, а также в Крыму. На Кубани дату введения налога перенесли на 16 июля из-за ЧМ-2018. Максимальный налог, который может установить регион — 50 рублей с человека в сутки.

В Крыму сбор будет взиматься с отдыхающих в Черноморском районе Крыма и в городах Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия и Ялта.

В Ставропольском крае — Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск. На Кубани — Анапа, Геленджик, Сочи и Горячий Ключ и в Туапсинском районе — Новомихайловском, Джубге, Небуге и Шепси.

На Алтае сбор ввели только на курорте Белокуриха.

Сбор будет уплачиваться отдыхающими в момент заселения в отель, пансионат, дом отдыха или другой тип размещения. В общем, в любом легальном месте проживания, сообщают «Известия».

Напомним, ранее депутат Госдумы седьмого созыва от РТ Айрат Фаррахов заявил, что думать о введении такого налога в Татарстане преждевременно.