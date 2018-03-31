С 1 мая в России начнут взимать курортный сбор
С 1 мая этого года курортный сбор начнут взимать в трех регионах — Алтайском, Ставропольском краях, а также в Крыму. На Кубани дату введения налога перенесли на 16 июля из-за ЧМ-2018. Максимальный налог, который может установить регион — 50 рублей с человека в сутки.
- В Крыму сбор будет взиматься с отдыхающих в Черноморском районе Крыма и в городах Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия и Ялта.
- В Ставропольском крае — Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск. На Кубани — Анапа, Геленджик, Сочи и Горячий Ключ и в Туапсинском районе — Новомихайловском, Джубге, Небуге и Шепси.
- На Алтае сбор ввели только на курорте Белокуриха.
Сбор будет уплачиваться отдыхающими в момент заселения в отель, пансионат, дом отдыха или другой тип размещения. В общем, в любом легальном месте проживания, сообщают «Известия».
Напомним, ранее депутат Госдумы седьмого созыва от РТ Айрат Фаррахов заявил, что думать о введении такого налога в Татарстане преждевременно.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушение Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
комментарии
Главное чтоп иностранцы к нам приехали с деньгами!