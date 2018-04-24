Superjob: жителю ПФО для счастья нужно 138 тысяч рублей в месяц

Жителю Приволжского федерального округа для счастья необходимо 138 тыс. рублей в месяц. Об этом «Реальному времени» сообщили в Superjob.ru.

В целом в ПФО считают, что бедный человек зарабатывает в округе менее 18 тыс. рублей в месяц, а богатый — более 434 тыс.

В исследовании, которое проводилось в апреле 2018 года, приняли участие 2,5 тыс. россиян.

Ранее в Superjob сообщили, что среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 159 тыс. рублей в месяц.