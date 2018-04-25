Зинэтула Билялетдинов: «Я на очки вообще никогда не смотрю. Марков — неоценимый игрок»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал значение для команды защитника Андрея Маркова, отметив высокий вклад хоккеиста в победу (4:1) в финальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА. Кроме того, наставник казанского клуба выделил заслугу всей команды в достижениях голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова.

— Марков? Это бесценная работа. Это не какая-то показуха, а естественный пример. Ребята видели, как человек, поигравший столько лет в НХЛ, держит себя. Как готовится к тренировкам и играет. Он очень много сделал для нашей молодежи, — цитирует Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

— А почему в плей-офф он набрал меньше очков, чем...

— Я на очки вообще никогда не смотрю. Забил, отдал — это для вас важно. Я же вижу, что он делает. Марков — неоценимый игрок.

— За счет чего Гарипову удалось сделать рывок вперед?

— Большая заслуга в этом Сергея Абрамова. Он воспитал этого вратаря. Это заслуга и Эмиля. Он смог после неудачных матчей исправить игру. Я рад, что он как спортсмен преодолел барьер. Это заслуга и команды, которая покаталась и сделала много блоков.

— Вы точно были уверены в нем?

— Я всегда защищал и буду защищать своих игроков. Я их знаю. Не все получается, но с отдачей у них все в порядке. Они работают — это главное.

Напомним, что казанский «Ак Барс» стал первым в истории КХЛ трехкратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв московский ЦСКА в финальной серии со счетом 4—1.