В казанский суд на арест доставили 13 подозреваемых в терроризме

Сегодня в Вахитовский райсуд Казани поступили ходатайства следователей ФСБ на арест 13 подозреваемых в причастности к деятельности лидеров так называемого казанского звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в Российской Федерации, — прим. ред.).

Среди подозреваемых есть риелтор, грузчик, оператор частного предприятия. Первым по решению суда арестовали заведующего фермой из Тетюшского района.

Напомним, накануне ФСБ сообщила о спецоперации по задержанию 14 человек в Татарстане, а также Ульяновской и Омской областях. В ходе обысков по месту жительства и пребывания подозреваемых изъято большое количество запрещенной литературы международной террористической организации, а также отчеты по вербовочной работе с вновь вовлеченными адептами. Также обнаружены документальные материалы, подтверждающие осуществление подозреваемыми антиконституционной пропагандистской работы среди мусульман республики.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).