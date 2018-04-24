В Татарстане, Омске и Ульяновске задержаны 14 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»



Сегодня в Татарстане, Омской и Ульяновской областях прошла спецоперация ФСБ, МВД и Росгвардии, в ходе которой были задержаны 14 предполагаемых участников и лидеров так называемого казанского звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (МТО «ХТ», запрещена в Российской Федерации).

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Татарстану, задержанные являются жителями Казани и близлежащих районов Татарстана. В ходе обысков по месту жительства и пребывания подозреваемых изъято большое количество запрещенной литературы МТО «ХТ», а также отчеты по вербовочной работе с вновь вовлеченными адептами. Также обнаружены документальные материалы, подтверждающие осуществление подозреваемыми антиконституционной пропагандистской работы среди мусульман республики.

Мероприятия проведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Управлением ФСБ России по РТ по частям 1, 2 статьи 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).



Напомним, еще в январе на итоговой коллегии МВД Татарстана глава ведомства Артем Хохорин заявлял: действующих ячеек террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенной в России организации) в Татарстане больше нет.



