Для аллергиков Казани в «Яндекс.Погоде» появилась карта пыльцы

Карта, показывающая концентрацию пыльцы в воздухе, появилась в «Яндекс.Погоде». Сервис сообщает, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию.



Отмечается, что карта показывает прогноз концентрации каждого аллергена на 7 дней. При этом доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние 7 лет.

«Учет актуального прогноза погоды позволяет сервису сообщать и о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Например, присутствие пыльцы ольхи и орешника в Казани может быть отмечено, даже когда эти растения не цветут рядом. Прогноз максимально детализирован и рассчитывается с точностью до районов города», — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе сервиса.

Для этого используются данные, учитывающие дисперсионные модели атмосферы, зависимость фаз цветения от температуры, а также информацию о ветре и осадках.

Ранее Минпромторг РФ доработал законопроект, разрешающий в продуктовых магазинах продажу безрецептурных лекарств, в том числе от аллергии.

