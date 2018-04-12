Ретейлеры смогут продавать лекарства без лицензии

Минпромторг РФ доработал законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Обновленный документ, предлагает не предоставлять ретейлерам упрощенную лицензию, а разрешить им торговать лекарствами вообще без нее.

Отмечается, что такой схемой смогут воспользоваться только продуктовые магазины. Прежде чем начать продавать лекарства, они должны будут уведомить Росздравнадзор, сообщает «Коммерсантъ».

Законопроектом предлагается продавать в магазинах безрецептурные сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, системы для переливания крови и др.

Ранее представители крупных аптечных сетей заявили о том, что если продажу безрецептурных лекарств разрешат в обычных магазинах, то им придется закрыть до половины своих точек, находящихся рядом с универмагами.