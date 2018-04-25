Врио главы Кемеровской области не задекларировал никаких доходов в 2017 году

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев не задекларировал никаких доходов в 2017 году и в первом квартале 2018-го. Это следует из декларации, размещенной на сайте администрации области.

У Цивилева в собственности нет никакой недвижимости, только мотоцикл Spyder BRP Can-Am. При этом доход супруги врио главы Кемеровской области Анны Цивилевой составил 12 млн 171 тыс. рублей.

У нее в собственности три квартиры общей площадью около 170 кв.м, два земельных участка (37 и 1 тыс. 796 кв.м), три машиноместа, снегоход, а также три автомобиля: Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson.

Напомним, что экс-гендиректор и основной собственник угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев стал вице-губернатором Кемеровской области по промышленности в начале марта, после чего подарил свою долю в компании жене. Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека.