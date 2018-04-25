СМИ: сенаторы США потребовали у банков информацию о связях с бизнесменами из РФ

Два американских сенатора-демократа разослали крупнейшим международным банкам письма с требованиями предоставить информацию о связях с российскими предпринимателями из «кремлевского списка» Министерства финансов США.



Законодатели таким образом надеются «усилить давление» не только на российских предпринимателей, но и на сами финансовые учреждения с целью «тщательно изучить тех, с кем они ведут свой бизнес», передает Reuters о ссылкой на послание Джинн Шахин и Шелдона Уайтхауса.

Письма были отправлены трем крупным американским банкам — Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским — британскому Barclays, германскому Deutsche Bank, швейцарским UBS и Credit Suisse.

Отмечается, что сенаторы требуют от финансовых учреждений предоставить данные о проведенных за последние 5 лет проверках счетов, если таковые имеются, входящих в «кремлевский список» россиян. Если банки не предоставят информацию, сенаторы планируют начать более настойчивые действия, в том числе правительственное расследование.

Напомним, 6 апреля Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний, и уже готовит новую порцию ограничений из-за «дела Скрипалей» и «других причин».