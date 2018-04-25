На инаугурацию президента России пригласят волонтеров

7 мая состоится инаугурация избранного президента России Владимира Путина. В этом году во внутриполитическом блоке Кремля появилась идея пригласить на церемонию молодежь из числа волонтеров кампании Путина. Предполагается, что их на церемонии будет около 200—300 человек.

«Мы бы хотели, чтобы за инаугурацией могла наблюдать молодежь, которая действительно принимала участие в кампании в качестве волонтеров. Тем более что ее действительно было много», — цитирует слова осведомленного источника «Газета.Ru». Информацию подтвердил изданию пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, после церемонии нынешнее правительство сложит свои полномочия.