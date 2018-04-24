В Самарской губдуме не стали отменять надбавку к пенсии Николая Меркушкина

Депутаты проголосовали против поправки Михаила Матвеева к закону о ежемесячной доплате к пенсии государственным служащим, которые работали в Самарской области и уехали из региона. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Матвеев предложил отменить региональную надбавку 15 бывшим чиновникам, в том числе экс-губернатору Николаю Меркушкину, который получает более 150 тыс. руб., из которых около 130 тыс. руб. — из бюджета области.

Депутаты поправку отклонили, сославшись на то, что она противоречит Конституции Российской Федерации.

Напомним, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин отправлен в отставку в сентябре 2017 года. После этого он был назначен спецпредставителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.