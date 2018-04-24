Начальники штабов вооруженных сил стран СНГ ознакомились с техникой «Вертолетов России»

В Казани прошло заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ. В его рамках Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил полицейскую версию вертолета Ансат и военно-транспортный вертолет Ми-17В-5. Первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов и начальники генеральных штабов стран СНГ посетили стенд предприятия.

«Государства СНГ — наши стратегические партнеры, с которыми холдинг связывает многолетнее активное сотрудничество, и «Вертолеты России» намерены дальше наращивать темпы совместной работы в этом направлении. Холдинг готов предложить не только широкую линейку модернизированной военной техники, но и качественно новый уровень послепродажного обслуживания», — отметил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.

Образец полицейского Ансата, представленного на выставке, создавался в рамках программы «Полицейский вертолет» по техническому заданию силовых ведомств России. Винтокрылая машина предназначена для выполнения патрульных и спасательных операций, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и экологических катастрофах. К данной комплектации вертолета проявляют интерес МВД и МЧС России.

Ми-17В-5 серийно выпускается на Казанском вертолетном заводе для поставок на экспорт и является современной модификацией вертолетов типа Ми-8/17, которые известны во всем мире и пользуются стабильным спросом. Вертолет предназначен для решения широкого спектра задач как боевых, так и транспортных, поисково-спасательных, противопожарных и санитарных. Ми-17В-5 может применяться для перевозки личного состава, раненых с использованием санитарного оборудования, транспортировки грузов внутри грузовой кабины или на внешней подвеске, а также обеспечивать огневую поддержку при десантировании тактических групп. Машина оснащена современным бортовым комплексом радиоэлектронного оборудования, что обеспечивает применение в любых географических и климатических условиях, днем и ночью, при любой погоде. Большая грузовая кабина, удобство погрузки-выгрузки, простота обслуживания и универсальность делают вертолет незаменимым. Конструкция и оборудование винтокрылой машины обеспечивают возможность посадки на неподготовленные площадки.