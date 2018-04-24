Удмуртия выплатит компенсацию за убытки по платным мостам в размере 450 млн рублей

Власти Удмуртии выплатят компенсацию концессионеру строительства платных мостов через реки Кама и Буй (ООО «РИК») за полученные убытки. Сумма компенсации составит около 450 млн рублей.

«Республика должна будет платить концессионеру 450 млн рублей», — приводит слова главы Минтранса УР Алексея Горбачева.

Он уточнил, что выплата будет произведена согласно концессионному договору, который утверждает обязанность Удмуртии возместить концессионеру убытки в случае невыхода на расчетный трафик, но не более 450 млн рублей.

По словам министра, власти республики и концессионер рассчитывали на суточный трафик в 3 тысячи машин. Сейчас же через платный участок проезжает около 1 800 автомобилей.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов уже говорил, что в расчетах при строительстве мостов были совершены ошибки. Из-за этого концессионер несет убытки.