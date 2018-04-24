Четверо воспитанников Казанской кадетской школы попали в больницу из-за отравления

Четверых воспитанников Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова доставили в ДРКБ с признаками отравления.

«Вызов был по поводу рвоты. На место выезжали две бригады скорой помощи», — сообщили на станции скорой медицинской помощи Казани.

Представитель ДРКБ добавил, что жизням детей ничего не угрожает, пишет «Интерфакс».



«В ДРКБ поступили четверо мальчиков — воспитанников Казанской кадетской школы. В настоящее время с ними работают врачи, психологи. Их состояние удовлетворительное, жизням ничего не угрожает», — сказал он.

Напомним, что в феврале в одной из школ Арского района РТ произошло отравление более 39 учеников, учителя и сестры одного из школьников. Дети были доставлены в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. В школе, где учились пострадавшие, обнаружена попытка уничтожить просроченные продукты.

По данным Роспотребнадзора, причиной вспышки кишечной инфекции стал норовирус, который распространился из-за несоблюдения сотрудниками пищеблока правил личной гигиены, обработки посуды и инвентаря.