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Прокуратура Оренбуржья потребовала от властей Орска отремонтировать дороги

10:58, 24.04.2018
Прокуратура Оренбуржья потребовала от властей Орска отремонтировать дороги
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Прокуратура Оренбуржья потребовала от администрации Орска отремонтировать городские дороги. Проверка выявила 28 дорог, находящихся в ненадлежащем состоянии.

В отношении начальника управления ЖКХ администрации Орска возбуждено административное дело по статье КоАП «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог», передает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура нашла на дорогах города ямы, колеи и выбоины, которые затрудняют движение и могут стать причиной ДТП.

ОбществоИнфраструктура
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