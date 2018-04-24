Прокуратура Оренбуржья потребовала от властей Орска отремонтировать дороги
Прокуратура Оренбуржья потребовала от администрации Орска отремонтировать городские дороги. Проверка выявила 28 дорог, находящихся в ненадлежащем состоянии.
В отношении начальника управления ЖКХ администрации Орска возбуждено административное дело по статье КоАП «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог», передает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура нашла на дорогах города ямы, колеи и выбоины, которые затрудняют движение и могут стать причиной ДТП.ОбществоИнфраструктура
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