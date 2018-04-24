В Совфеде поддержали концепцию законопроекта об ответных мерах на санкции США

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об ответе России на санкции США с учетом замечаний.



«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает концепцию представленного проекта федерального закона с учетом указанных замечаний», — передает «РИА Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении отзыв комитета.

Отмечается, что запрет на ввоз в Россию лекарственных препаратов не должен касаться лекарств «адекватной стоимости» и «важных для жизни и здоровья граждан».

Законопроект об ответе на санкции США и других стран дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Напомним, документ был внесен в Госдуму 13 апреля.