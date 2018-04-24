Транспортные компании Татарстана потребовали обнулить налог на движимое имущество

Около 50 лизинговых и транспортных компаний РТ могут перерегистрировать свой бизнес в других регионах, если республика не обнулит для них ставку налога на движимое имущество. Об этом их представители заявили накануне на заседании регионального Совета по предпринимательству под председательством президента РТ Рустама Минниханова.



Льгота по этому налогу действовала последние 5 лет, но на 2018 год в Татарстане ввели максимально допустимую ставку — 1,1%. Власти республики рассчитывают ежегодно получать по налогу 2,5 млрд рублей. При этом почти половина регионов РФ решили полностью освободить предприятия от налога, передает «Коммерсант».

Отмечается, что Минниханов обещал «изучить» предложения транспортников, но посетовал на необходимость «формировать доходы бюджета».

Напомним, накануне в рамках VIII расширенного заседания Совета по предпринимательству при президенте РТ Минниханов отметил, что выбранная форма взаимодействия с бизнесом приносит результат.