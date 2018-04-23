«По многим серьезным вопросам мы смогли найти решение»: как Рустам Минниханов призывал изменить культуру общения власти и бизнеса

VIII расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте Республики Татарстан состоялось сегодня в Казани, на площадке КРК «Пирамида». Рустам Минниханов отметил, что выбранная форма взаимодействия с бизнесом приносит результат. "Эта форма, я считаю, наиболее эффективна, потому что предприниматели уже готовят предложения. Некоторые из них решаются на муниципальном и региональном уровне, по некоторым мы выходим на федеральный уровень. Три года мы работаем по этой схеме. И по многим серьезным вопросам мы смогли найти решение", - отметил татарстанский лидер.