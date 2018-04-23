Путин разрешил приставам блокировать порочащие деловую репутацию сайты

Путин подписал закон, который позволяет судебным приставам обращаться в Роскомнадзор с требованием о блокировке ресурсов, которые размещают порочащие сведения о компаниях или частных лицах. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Теперь если администраторы ресурсов отказываются добровольно выполнять требования об удалении информации, то судебные приставы вправе ограничить доступ к таким сайтам и взыскать с них исполнительский сбор. Отмечается, что требование о блокировке судебный пристав направляет в Роскомнадзор в течение одного рабочего дня после вынесения решения.



В первом чтении документ был принят 5 апреля, в третьем — 12 апреля.