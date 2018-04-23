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Путин разрешил приставам блокировать порочащие деловую репутацию сайты

23:54, 23.04.2018 2
Путин разрешил приставам блокировать порочащие деловую репутацию сайты
Фото: kremlin.ru

Путин подписал закон, который позволяет судебным приставам обращаться в Роскомнадзор с требованием о блокировке ресурсов, которые размещают порочащие сведения о компаниях или частных лицах. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Теперь если администраторы ресурсов отказываются добровольно выполнять требования об удалении информации, то судебные приставы вправе ограничить доступ к таким сайтам и взыскать с них исполнительский сбор. Отмечается, что требование о блокировке судебный пристав направляет в Роскомнадзор в течение одного рабочего дня после вынесения решения.

В первом чтении документ был принят 5 апреля, в третьем — 12 апреля.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:11
    Если сведения порочащие, то это должно быть предметом разбирательства в суде. А так- такое вот правовое государство.. Так вам и надо!
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  • Анонимно 16:10
    Боязнь чего-то.
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