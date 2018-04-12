Госдума приняла закон о блокировке сайтов с порочащей информацией

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий приставам блокировать доступ к сайтам, отказывающимся удалять сведения, признанные порочащими честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица.



При этом проект закона изменили после первого чтения. Так, слово «сведения» заменили на «информацию» и уточнили ситуацию, при которой возможна блокировка, передает «Коммерсант».

В первоначальной редакции речь шла об удалении доступа к сведениям или ограничении доступа к ним. В одобренном варианте прописано, что информация должна быть удалена.

В первом чтении документ был принят 5 апреля.