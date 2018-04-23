В Тукаевском районе сменили главу налоговой и еще трех руководителей

В Тукаевском районе произошли кадровые изменения. Тукаевский ТОРМ возглавила Энже Киямова. Это территориально обособленное подразделение Межрайонной инспекции ФНС №9, которая находится в Елабуге и ведет ряд муниципалитетов Закамья.

Также сегодня был представлен новый глава Стародрюшского сельского поселения. Им стал Равис Дусадбеков. Также Ляйсан Юсупова возглавила центральную библиотечную систему района, а руководителем Центра культуры и досуга стала Флера Шарипова, сообщает chelny.biz.

Напомним, сегодня в татарстанских больницах также состоялись кадровые перестановки. Главный врач РКБ Рустем Гайфуллин перешел на аналогичную должность в поликлинику №21, его место занял руководитель ДРКБ Рафаэль Шавалеев, чье кресло, в свою очередь, занял Айрат Зиятдинов, ранее возглавлявший поликлинику №21.