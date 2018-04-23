СМИ: сын Ротенберга стал самым бесполезным хоккеистом сборной России

Сын российского миллиардера и председателя правления Федерации хоккея России Аркадия Ротенберга — 18-летний Павел Ротенберг — стал самым бесполезным хоккеистом сборной России, сообщает URA.RU со ссылкой на статистику с официального сайта Международной федерации хоккея на льду.



В статистике, которая определяется разностью голов и пропущенных командой шайб во время пребывания хоккеиста на льду, указано, что за три игры он заработал «-2» балла. Кроме того, на его счету ноль баллов за результативность. Наиболее полезным игроком оказался Кирилл Марченко, он набрал «+4» балла.

Ранее трое нападающих олимпийской сборной России Кирилл Капризов, Александр Барабанов и Павел Красковский были вызваны в состав основной национальной команды.