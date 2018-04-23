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США сохранят санкции до конкретных шагов КНДР к денуклеаризации

21:25, 23.04.2018
США сохранят санкции до конкретных шагов КНДР к денуклеаризации
Фото: pixabay.com

США планируют сохранить санкции в отношении КНДР, пока Пхеньян не предпримет конкретных действий по денуклеаризации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Безусловно, цель — это денуклеаризация полуострова. И мы будем продолжать кампанию оказания максимального давления на КНДР, пока не увидим конкретные действия, направленные на полную денуклеаризацию», — цитирует официального представителя президента США ТАСС.

Напомним, руководство КНДР ранее сообщило администрации США о готовности лидера Северной Кореи Ким Чен Ына обсудить ядерное разоружение Корейского полуострова. При этом дата и место встречи не разглашаются в связи с тем, что переговоры между сторонами ведутся в тайне при участии разведки обеих стран.

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