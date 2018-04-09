КНДР готова обсудить с США денуклеаризацию полуострова

Руководство КНДР сообщило администрации США о готовности лидера Северной Кореи Ким Чен Ына обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

«США подтвердили, что Ким Чен Ын хочет обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова», — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа.

При этом дата и место встречи не разглашаются в связи с тем, что переговоры между сторонами ведутся в тайне при участии разведки обеих стран.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 10 апреля переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.