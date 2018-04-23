Россельхознадзор с 24 апреля разрешит поставки томатов еще с пяти турецких предприятий

Россельхознадзор с 24 апреля разрешает поставки в Россию томатов еще с пяти турецких предприятий. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

«По итогам визита делегации Россельхознадзора в Турецкую Республику, который состоялся в период с 16 до 20 апреля 2018 года, службой принято решение под гарантии Министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики с 24 апреля 2018 года разрешить ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением «Турецкая Республика» еще с пяти предприятий», — рассказали в Россельхознадзоре.

Напомним, что Россия с 1 ноября 2017 года разрешила ввоз томатов из Турции. С 1 февраля Россельхознадзор разрешил ввоз томатов еще пяти предприятиям Турции.