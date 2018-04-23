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Россельхознадзор с 24 апреля разрешит поставки томатов еще с пяти турецких предприятий

16:49, 23.04.2018 1
Россельхознадзор с 24 апреля разрешит поставки томатов еще с пяти турецких предприятий
Фото: pixabay.com

Россельхознадзор с 24 апреля разрешает поставки в Россию томатов еще с пяти турецких предприятий. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

«По итогам визита делегации Россельхознадзора в Турецкую Республику, который состоялся в период с 16 до 20 апреля 2018 года, службой принято решение под гарантии Министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики с 24 апреля 2018 года разрешить ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением «Турецкая Республика» еще с пяти предприятий», — рассказали в Россельхознадзоре.

Напомним, что Россия с 1 ноября 2017 года разрешила ввоз томатов из Турции. С 1 февраля Россельхознадзор разрешил ввоз томатов еще пяти предприятиям Турции.

БизнесРозничная торговля
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:53
    Если разрешили ещё осенью, то почему же мы не видим и не можем купить турецких томатов на прилавках казанских магазинов?! Всё идет марокканская гниль- пока несешь домой, по пути уже половина сгнивает..
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