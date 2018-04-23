Автобусам с 1 июня ограничат въезд в города ЧМ-2018

Въезд автобусов в города проведения ЧМ-2018, в том числе и Казань, будет ограничен с 1 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Так, с 1 июня по 17 июля будет ограничен въезд автобусов в Казань, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург и Сочи. На территории городов Волгоград, Екатеринбург, Калининград и Саранск ограничение будет действовать с 1 по 30 июня.

Запрет не коснется автобусов, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и междугородним маршрутам.

Кроме того, въезд разрешат автобусам, оснащенным системой спутниковой навигации, идентифицированной в «ЭРА-ГЛОНАСС», — при условии, что владельцы автобусов заранее направили в транспортную дирекцию ЧМ-2018 в РФ уведомления о том, когда они планируют ездить в эти города.

Также на территорию городов ЧМ-2018 смогут въезжать автобусы, получившие на это специальное разрешение.



Ранее Росавиация рекомендовала организовать в аэропортах оперативные штабы по приему гостей ЧМ-2018.