Росавиация рекомендовала организовать в аэропортах оперативные штабы по приему гостей ЧМ-2018

Росавиация создала оперативный штаб по обеспечению чемпионата мира по футболу 2018 года. Свои штабы рекомендовано создать и аэропортам городов, принимающих игры ЧМ-2018.

Такие рекомендации направлены руководителям Казанского, Нижегородского и Самарского аэропортов. Также соответствующее сообщение было направлено гендиректору АО «Авиалинии Мордовии» Михаилу Берману.

«Обеспечить на территориях аэропортов своевременное и качественное обслуживание участников и гостей чемпионата мира FIFA 2018 года, включая предоставление необходимой информации, оперативную транспортировку и выдачу багажа, а также встречу и соответствующее обслуживание маломобильных пассажиров», — говорится в приказе Росавиации.

Кроме того, ведомство определило чиновников, ответственных за координацию штабов в каждом городе, принимающем игры чемпионата.

Ранее оргкомитет ЧМ-2018 выбрал партнеров-рестораторов. Среди них оказались ресторанная группа Аркадия Новикова, «Арена фудс» владельца группы «Шоколадница» Алексея Колобова и другие компании.