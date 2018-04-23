В Саранске продлили отопительный сезон из-за холодной погоды

В Саранске перенесли дату завершения отопительного сезона с 25-го на 28—29 апреля.



«В связи с похолоданием отопительный сезон планируется завершить не 25 апреля, как сообщалось ранее, а в конце текущей недели — 28—29 апреля», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

На этой неделе в Саранске днем ожидается от +4 до +14, ночью температура воздуха будет опускаться до -3.

Ранее МЧС по Татарстану предупредило о гололедице 24 апреля.