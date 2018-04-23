МЧС по Татарстану предупредило о гололедице 24 апреля

МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о гололедице с 18 часов 23 апреля до 18 часов 24 апреля.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»: вечером 23 апреля, ночью и днем 24 апреля на территории Республики Татарстан и в Казани местами на дорогах ожидается гололедица.

В связи с этим МЧС РТ по РФ рекомендует участникам дорожного движения быть бдительными. При движении на автомобиле лучше отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Также следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно.



Накануне ГИБДД республики предупреждало о возможном образовании гололеда на дорогах Татарстана 23 апреля.