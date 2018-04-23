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В Татарстане средняя зарплата работников внебюджетной сферы выросла на 9%

15:34, 23.04.2018
В Татарстане средняя зарплата работников внебюджетной сферы выросла на 9%
Фото: pixabay.com

Средняя зарплата работников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, в январе — феврале этого года составила 32055 рублей. Об этом сообщается на сайте Татарстанстата.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь — февраль 2017 года) средняя зарплата выросла на 8,9%.

При этом реальная зарплата (то есть с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) в первые два месяца текущего года выросла по сравнению с январем — февралем прошлого года на 6,9%.

Отметим, что по итогам 11 месяцев 2017 года средняя зарплата в Татарстане составляла 31,5 тысячи рублей в месяц.

АналитикаЭкономикаФинансы Татарстан
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