В Татарстане средняя зарплата работников внебюджетной сферы выросла на 9%

Средняя зарплата работников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, в январе — феврале этого года составила 32055 рублей. Об этом сообщается на сайте Татарстанстата.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь — февраль 2017 года) средняя зарплата выросла на 8,9%.

При этом реальная зарплата (то есть с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) в первые два месяца текущего года выросла по сравнению с январем — февралем прошлого года на 6,9%.



Отметим, что по итогам 11 месяцев 2017 года средняя зарплата в Татарстане составляла 31,5 тысячи рублей в месяц.