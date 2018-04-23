Верховный суд РФ оставил в силе приговор банде «бородачей» из Башкирии

Верховный суд РФ отставил в силе приговор пятерым членам так называемой банды «бородачей» из Башкирии. Они по-прежнему осуждены на сроки от 7 до 9 лет.

Трое жителей Бирска и двое жителей Уфы уже были признаны виновными в вымогательствах, передает «ФедералПресс».

Установлено, что с 2014 года преступники требовали деньги с предпринимателей за свое покровительство. Помимо коммерсантов их жертвами стали таксисты. Банда также занималась автоугонами.

Осужденные не признали свою вину и после первого приговора обжаловали его в ВС РФ.