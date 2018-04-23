Банк «Аверс» открыл новый офис

Фото: Максим Платонов

С 23 апреля дополнительный офис «Советский» банка «Аверс» начал обслуживать клиентов по новому адресу: Казань, Сибирский тракт, д. 23.

«Переезд офиса реализован в рамках программы реорганизации сети в целях повышения качества обслуживания клиентов, что является одной из приоритетных задач в развитии бизнеса банка «Аверс», — отметил заместитель председателя правления Ирек Махмутов.

В новом офисе созданы все условия для комфортного обслуживания физических и юридических лиц: оборудованы зоны ожидания, удобные переговорные комнаты, организованы парковочные места и предусмотрена круглосуточная зона доступа к устройствам самообслуживания.

Клиентам банка доступен широкий выбор продуктов и услуг. Для частных клиентов — потребительское и ипотечное кредитование, вклады, банковские карты, денежные переводы и платежи. Корпоративным клиентам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, кредитование, банковские гарантии и другие услуги.

Дополнительный офис банка «Аверс» ждет вас по новому адресу: Казань, Сибирский тракт, 23 с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00 (без перерыва); суббота и воскресенье — выходные дни.

Подробная информация по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России N 415 от 09.06.2014 г.