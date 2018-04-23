Резидентам татарстанских ТОР выделят 350 млн рублей в качестве налоговых льгот

В 2018 году власти Татарстана планируют предоставить резидентам четырех территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) 350 млн рублей в качестве налоговых льгот.

«По прогнозам, в 2018 году резидентам четырех ТОР будут предоставлены преференции по налогам, зачисляемым в бюджет республики, на сумму около 350 млн рублей», — приводит слова представителя пресс-службы Минэкономики РТ ТАСС.

Ранее сообщалось, что пять новых резидентов вложат в ТОСЭР «Нижнекамск» 3 млрд рублей.