Новости промышленности

19:22 МСК
Новости раздела
Промышленность

Резидентам татарстанских ТОР выделят 350 млн рублей в качестве налоговых льгот

11:37, 23.04.2018

В 2018 году власти Татарстана планируют предоставить резидентам четырех территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) 350 млн рублей в качестве налоговых льгот.

«По прогнозам, в 2018 году резидентам четырех ТОР будут предоставлены преференции по налогам, зачисляемым в бюджет республики, на сумму около 350 млн рублей», — приводит слова представителя пресс-службы Минэкономики РТ ТАСС.

Ранее сообщалось, что пять новых резидентов вложат в ТОСЭР «Нижнекамск» 3 млрд рублей.

Промышленность Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан