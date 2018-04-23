ЦБ ожидает рост зарплат бюджетников до 15% в 2018 году

Зарплаты бюджетников в среднем за 2018 год вырастут на 13—15%, что превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза.



Отмечается, что рост выплат будет достигнут за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнения майских указов российского президента Владимира Путина, передают «Известия».

По данным экспертов Банка России, оплата труда вырастет на 1,5—2,9 п.п. в связи с тем, что с 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11,1 тыс. рублей. В 2019 году индексация заработных плат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%.

Банк России указывает, что зарплаты сотрудников коммерческих организаций также возрастут.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что денег на повышение МРОТ нет. Напомним, в феврале 20188 года Госдума приняла решение о доведении МРОТ до прожиточного минимума.