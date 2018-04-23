АС РТ отказался признать недействительными сделки «ИнтехБанка» с «Радиотехбанком» на 141,3 млн рублей
Арбитражный суд Татарстана отказался признать недействительными несколько сделок между ПАО «ИнтехБанк» и ПАО НКБ «Радиотехбанк» на общую сумму 141,3 млн рублей.
Как сообщается на сайте АСВ, речь идет о банковских операциях, совершенных в период с 25 ноября по 13 декабря 2016 года, по списанию указанной суммы со счетов «Радиотехбанка» в пользу «ИнтехБанка» в счет погашения задолженности по договорам межбанковского кредитования.
Подробнее об иске «ИнтехБанка» к «Радиотехбанку» читайте в материале «Реального времени».
Ранее Арбитраж РТ отказался признавать недействительными сделки «ИнтехБанка» на 80 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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