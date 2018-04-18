Арбитраж РТ отказался признавать недействительными сделки «ИнтехБанка» на 80 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительными ряд сделок ПАО «ИнтехБанк» с физическими лицами и компаниями на общую сумму свыше 80 млн рублей. Об этом говорится на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Агентство 19 и 22 декабря 2017 года подало в татарстанский арбитраж заявления о признании недействительными сделок с физлицами, ООО «ПЦ Град», ООО «Центр неотложной медицинской помощи», ООО «Волга-Автодор», ООО «Альфа-Строй», ООО «Компания мир логистики», ООО «ЧОП «Ситти» и ООО «Ризалит».



Банковские операции касались возврата денежных средств клиентов со счетов в банке, списания денежных средств и списания в счет погашения задолженности по кредитным договорам.



По одной сделке с физлицом АСВ отказалось от требований в связи выявлением дополнительных обстоятельств, другая была признана судом недействительной. Аналогичное решение арбитраж принял по сделке, касающейся списания 4,3 млн рублей со счета ООО «Ризалит» в счет погашения задолженности по кредитным договорам. По всем остальным заявлениям агентства судом было отказано.

Ранее Арбитражный суд РТ признал недействительными несколько сделок ПАО «ИнтехБанк» на общую сумму 48,5 млн рублей, которые касались выдачи или списания денежных средств клиентов со счетов в банке.