СМИ: опознаны шесть погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье
Останки шести погибших при крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья опознаны.
«Процедура опознания шести погибших в авиакатастрофе Ан-148 окончена», — заявил ТАСС источник в экстренных службах.
Он добавил, что останки выданы родственникам для захоронения. Экспертизы и опознание остальных погибших продолжаются.
Напомним, пассажирский Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», разбился 11 февраля. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым