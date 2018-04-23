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СМИ: опознаны шесть погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье

08:56, 23.04.2018
СМИ: опознаны шесть погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье
Фото: sledcom.ru

Останки шести погибших при крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья опознаны.

«Процедура опознания шести погибших в авиакатастрофе Ан-148 окончена», — заявил ТАСС источник в экстренных службах.

Он добавил, что останки выданы родственникам для захоронения. Экспертизы и опознание остальных погибших продолжаются.

Напомним, пассажирский Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», разбился 11 февраля. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек.

Происшествия
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