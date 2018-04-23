Всемирный банк: из-за подъема экономики РФ денежные переводы в Европу выросли на 21%

Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии вырос на 21% — до $48 млрд в 2017 году благодаря укреплению роста экономики и улучшению перспектив трудоустройства в России, а также Казахстане и еврозоне.



«Главными причинами увеличения стали более высокие темпы роста и перспектив трудоустройства в еврозоне, России и Казахстане; укрепление курса евро и рубля по отношению к доллару; и низкая база сравнения после почти 22%-го снижения в 2015 году», — передает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка.

По оценкам специалистов, в 2018 году показатель вырастет на 6% до $51 млрд в связи со «стабилизацией экономического роста в регионе».

«Увеличению объема денежных переводов, при оценке в долларах США, помогли более высокие цены на нефть и укрепление евро и рубля», — сообщили специалисты ВБ.