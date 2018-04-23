В России внедрят финансовый аудит в бюджетный процесс

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее концепцию модернизации бюджетного процесса с внедрением процедуры финансового аудита. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

«Внедрение финансового аудита направлено на применение на системной основе экспертизы альтернативных вариантов достижения целей реализации мероприятий, выбора и обоснования механизмов их финансирования», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, финансовый аудит призван стимулировать привлечение частных инвестиций и сократить госучастие при реализации мероприятий. При этом процедура будет проводиться, если предполагаемый объем господдержки превышает 1 млрд рублей без капитальных вложений и 1,5 млрд рублей с капитальными вложениями.

В распоряжении отмечается, что финансовый аудит не будет применяться к мероприятиям, предполагающим расходы на общегосударственные вопросы, правоохранительную деятельность, национальную безопасность и оборону.

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