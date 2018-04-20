В России могут значительно увеличить штраф за остановку транспорта на проезжей части

Национальный союз защиты прав потребителей попросил председателя правительства России Дмитрия Медведева значительно увеличить штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части для уменьшения дорожных пробок.



По словам председателя организации Шапкина, автомобильные пробки наносят большой вред экономике и окружающей среде, передает «РИА Новости». При этом чаще всего они создаются по причине мелких аварий.

«В целях снижения количества заторов на дорогах прошу вас значительно увеличить штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что в России разработают стандарты расстановки камер на дорогах.

