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Экс-главу Казанского юридического института приговорили за мошенничество

07:32, 23.04.2018 2
Экс-главу Казанского юридического института приговорили за мошенничество
Фото: pixabay.com

Бывшего директора Казанского юридического института Татарстана Ирину Петрунину осудили за мошенничество и злоупотребление полномочиями.

Согласно материалам дела, Петрунина попалась на аферах с начислением зарплат себе и членам своей семьи, передает «Коммерсант». Суд установил причиненный вузу ущерб в сумме свыше 307 тыс. руб.

С учетом смягчающих обстоятельств Петрунину не стали лишать свободы и ограничились 2 годами условно. Как сказано в приговоре, Петрунина причинила вузу ущерб, действуя «умышленно из корыстных побуждений», с целью «улучшении своего материального положения», а также «преследуя интересы семейственности».

В деле фигурируют шесть эпизодов хищения заработной платы, а также необоснованное перечисление денег клининговому ООО «Дайманд». Приговор не был обжалован ни одной из сторон и вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Казани арестовали гендиректора ОКБ им. Симонова.

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:36
    А почему руководство КЮИ замяло дело с мошенничеством других сотрудников этого ВУЗа, которые в 2013 году брали деньги с абитуриентов за помощь в поступлении. Просто уволили из института и сняли погоны с одного из них. Попросту говоря, скрыли факт преступления!!! А в 2014 эти деятели подставили 2 сотрудников нефтетранспортной компании.
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    Анонимно 15:54
    Я их знаю, сейчас они уже в другом институте работают и стали адвокатами.
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