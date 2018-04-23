Экс-главу Казанского юридического института приговорили за мошенничество

Бывшего директора Казанского юридического института Татарстана Ирину Петрунину осудили за мошенничество и злоупотребление полномочиями.



Согласно материалам дела, Петрунина попалась на аферах с начислением зарплат себе и членам своей семьи, передает «Коммерсант». Суд установил причиненный вузу ущерб в сумме свыше 307 тыс. руб.

С учетом смягчающих обстоятельств Петрунину не стали лишать свободы и ограничились 2 годами условно. Как сказано в приговоре, Петрунина причинила вузу ущерб, действуя «умышленно из корыстных побуждений», с целью «улучшении своего материального положения», а также «преследуя интересы семейственности».

В деле фигурируют шесть эпизодов хищения заработной платы, а также необоснованное перечисление денег клининговому ООО «Дайманд». Приговор не был обжалован ни одной из сторон и вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Казани арестовали гендиректора ОКБ им. Симонова.